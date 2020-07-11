Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA ROMANINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA
SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA
PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE ANZIO
SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA AURELIA SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
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