Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 11:30

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TOGLIATTI IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE,

PERCORRENDO VIA AURELIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA

IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI

MENTRE IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI

SI RALLENTA IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA

AD ANGUILLARA SI RALLENTA IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA GASTONE TOSATO NELLE DUE DIREZIONI

