Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA PORTONACCIO E LA TOGLIATTI IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA COLOMBO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE LATINA
IN VIA LAURENTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI CASTEL DI LEVA IN DIREZIONE TRIGORIA
RIMAMENDO IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI
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