Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 12:30

di - 11 Luglio 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA PORTONACCIO E LA TOGLIATTI IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
    PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA COLOMBO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE LATINA
    IN VIA LAURENTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI CASTEL DI LEVA IN DIREZIONE TRIGORIA
    RIMAMENDO IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI
    Servizio fornito da Astral

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