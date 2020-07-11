Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 13:30

di - 11 Luglio 2020 - 13:30

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    VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA
    PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA COLOMBO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE LATINA
    SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI
    AD ANGUILLARA SI RALLENTA IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA GASTONE TOSATO NEI DUE SENSI
    IN PROVINCIA DI VITERBO A RONCIGLIONE TRAFFICO RALLENTATO IN CORSO UMBERTO 1° TRA VIA SAN MARTINO E VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE IN PROVINCIA DI RIETI SI RALLENTA SULLA REGIONALE 4BIS DELTERMINILLO ALL’ALTEZZA DI VIA VAZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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