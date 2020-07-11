Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA COLOMBO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE LATINA
SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI
AD ANGUILLARA SI RALLENTA IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA GASTONE TOSATO NEI DUE SENSI
IN PROVINCIA DI VITERBO A RONCIGLIONE TRAFFICO RALLENTATO IN CORSO UMBERTO 1° TRA VIA SAN MARTINO E VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN PROVINCIA DI RIETI SI RALLENTA SULLA REGIONALE 4BIS DELTERMINILLO ALL’ALTEZZA DI VIA VAZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
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