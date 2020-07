Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA

PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA COLOMBO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE LATINA

SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI

AD ANGUILLARA SI RALLENTA IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA GASTONE TOSATO NEI DUE SENSI

IN PROVINCIA DI VITERBO A RONCIGLIONE TRAFFICO RALLENTATO IN CORSO UMBERTO 1° TRA VIA SAN MARTINO E VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE IN PROVINCIA DI RIETI SI RALLENTA SULLA REGIONALE 4BIS DELTERMINILLO ALL’ALTEZZA DI VIA VAZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

