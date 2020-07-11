Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SEGNALIAMO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI RALLENTA POI SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
SEGNALIAMO INOLTRE RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DI VIA ANAGNINA TRA VIA DELLA STAZIONE DI CIAMPINO E VIA DELLA MOLA CAVONA.
INFINE, PER CHI VIAGGIA SULLA COLOMBO LEGGERI DISAGI TRA VITINIA E INFERNETTO IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
PER IL MOMENTO DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral