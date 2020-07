Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 16:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

LEGGERI DISAGI SULLA VIA AURELIA TRA TO RRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;

PER CHI VIAGGIA SULLA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA SANT’ALESSANDRO E L’ALLACCIO COL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA ORTE E ORVIETO. RITARDI FINO A 30 MINUTI.

PER IL MOMENTO DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral