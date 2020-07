Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 17:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ARDEATINA;

TRAFFICO ANCORA INTENSO INVECE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

LEGGERI DISAGI SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;

SULLA PONTINA TRAFFICO IN AUMENTO TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA;

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.

