Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 17:30

di - 11 Luglio 2020 - 17:30

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    VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 17:20 FEDERICO MONTI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ARDEATINA;
    TRAFFICO ANCORA INTENSO INVECE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
    LEGGERI DISAGI SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
    SULLA PONTINA TRAFFICO IN AUMENTO TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA;
    RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;
    INFINE, RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
    PER IL MOMENTO DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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