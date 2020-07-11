Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 18:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON L’AURELIA DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA NELLE DUE DIREZIONI;
LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA SORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI DI MARCIA;
PER CHI VIAGGIA SULLA SALARIA SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO ANCORA INTENSO SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
PER IL MOMENTO DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral