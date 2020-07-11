Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 19:30

di - 11 Luglio 2020 - 19:30

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    VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    APRIAMO CON LA LITORANEA DOVE SI REGISTRA TRAFFICO INTENSO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
    TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA E, AVANTI, TRA CAMPO DI CARNE E ANZIO;
    SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E ALBANO NELLE DUE DIREZIONI;
    SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;
    PER CHI VIAGGIA SULLA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI;
    LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA SORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI DI MARCIA;
    PERMANGONO RALLENTAMENTI SULL’AURELIA TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA NELLE DUE DIREZIONI;
    INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
    PER IL MOMENTO DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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