Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2021 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2021 ORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO BUONA DOMENICA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NON CI SONO GROSSI DISAGI PER QUANTO RIGURDA IL TRAFFICO E LA VIABILITA’ IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA, LA CIRCOLAZIONE POTREBBE TUTTAVIA INTENSIFICARSI NEL CORSO DELLA GIORNATA IN PARTICOLARE IN USCITA DALLE CITTA’ PER RAGGIUNGERE LAGHI E MARE, COMPLICI ANCHE LE PREVISIONI METEO FAVOREVOLI.
A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO ANCHE LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA.
QUESTA SERA ALLE 21.00 SI GIOCHERA’ LA FINALE DELL’EUROPEO TRA ITALIA E INGHILTERRA; SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO ED IN PARTICOLARE SULLA RETE ATAC, IL SERVIZIO DELLA METROPOLITANA EFFETTUERÀ SERVIZIO STRAORDINARIO CON ULTIMA CORSA ALL’1.30; PER QUANTO RIGUADA COTRAL INVECE, SARANNO SOPPRESSE TUTTE LE CORSE IN PARTENZA, ARRIVO O TRANSITO A ROMA TRA LE 22:30 DI QUESTA SERA ALLE 3:00 DI DOMANI MATTINA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral