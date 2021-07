Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2021 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2021 ORE 09.20 GIUSEPPE CUTRUPI

COMINCIA A FARSI INTENSO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERE CHE CONDUCONO VERSO IL LITORALE, TROVIAMO INFATTI LE PRIME CODE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA.

ANDIAMO PIU’ A SUD, TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI.

RICORDIAMO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POSSONO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA.

QUESTA SERA ALLE 21.00 SI GIOCHERA’ LA FINALE DELL’EUROPEO TRA ITALIA E INGHILTERRA; SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO ED IN PARTICOLARE SULLA RETE ATAC, LA METROPOLITANA EFFETTUERÀ SERVIZIO STRAORDINARIO CON ULTIMA CORSA ALL’1.30; PER QUANTO RIGUADA COTRAL INVECE, SARANNO SOPPRESSE TUTTE LE CORSE IN PARTENZA, ARRIVO O TRANSITO A ROMA TRA LE 22:30 DI QUESTA SERA ALLE 3:00 DI DOMANI MATTINA.

