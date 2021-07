Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2021 ore 19:00

VIABILITÀ DELL’11 LUGLIO 2021 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI

SULLA A1 FIRENZE ROMA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA.

SULLA A12 ROMA-TARQUINIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCENDIO TRA CIVITAVECCHIA SUD E SANTA SEVERA, ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA.

RESTANDO SULLA A12 CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO CERVETERI-LADISPOLI VERSO ROMA.

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI RALLENTA SULL’AURELIA TRA ARANOVA E IL RACCORDO ANULARE.

E PROPRIO SUL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E APPIA.

DECISAMENTE TRAFFICATA LA VIA PONTINA, CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.

SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL PORZIANO E MARINA DI ARDEA.

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE FLAMINIO, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE; IN ALTERNATIVA, UTILIZZARE LA STAZIONE SPAGNA.

SULLA LINEA B1, INVECE, CHIUSE LE STAZIONI SANT’AGNESE ANNIBALIANO E CONCA D’ORO, IN QUESTO CASO UTILIZZABILE LA STAZIONE LIBIA.

PER ORA È TUTTO, DA ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral