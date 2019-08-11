Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 11 AGOSTO 2019 ORE 08:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO:
A CAUSA DI UN INCIDENTE, RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE LA RUSTICA E A24 ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA. AL MOMENTO, DUNQUE, IL TRAFFICO È BLOCCATO A PARTIRE DALLA PRENESTINA.
INCIDENTE ANCHE IN INTERNA, CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SPOSTAMENTI AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA.
ED INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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