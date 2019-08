Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 11 AGOSTO 2019 ORE 09:20 ARIANNA CAROCCI

AGGIORNIAMO SUBITO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO:

IN CARREGGIATA ESTERNA È STATO PARZIALMENTE RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE LA RUSTICA E A24 ROMA TERAMO, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN INCIDENTE. AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA E CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TOR BELLA MONACA E A24.

IN CARREGGIATA INTERNA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA, TRAFFICO REGOLARE.

CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

ED INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.

