Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 11 AGOSTO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
DIAMO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO:
IN CARREGGIATA ESTERNA È STATO COMPLETAMENTE RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE LA RUSTICA E A24 ROMA TERAMO, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN INCIDENTE. IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE.
CI SPOSTIAMO SULLA A1 FIRENZE ROMA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 431+000, TRAFFICO BLOCCATO TRA CHIUSI E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA. AL MOMENTO SONO 7 I KM DI CODA.
ANDIAMO SULLA LITORANEA, RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
ED INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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