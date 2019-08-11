Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 11 AGOSTO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE ROMA, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 431+000 TRA CHIUSI E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE.
SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI.
PIÙ A SUD, SULLA FLACCA CODE A TRATTI TRA SPERLONGA E GAETA, ANCHE IN QUESTO CASO NEI DUE SENSI.
ED INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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