Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 11 AGOSTO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
RESTA, TUTTAVIA, MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, SI PROCEDE A RILENTO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
QUALCHE PROBLEMA POI PER CHI PERCORRE LA STRADA REGIONALE 630 AUSONIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 9+700 CI SONO INFATTI RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CI TROVIAMO IN LOCALITÀ SAN GIORGIO A LIRI, IN PROVINCIA DI FROSINONE.
ED INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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