Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 11 AGOSTO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

NESSUN IMPEDIMENTO DUNQUE, ALLA VIABILITA’ AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ INDICATO SCORREVOLE

UNICA ECCEZIONE LA VIA LITORANEA DOVE SI RALLENTA TRA IL PRIMO CANCELLO E CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

METRO A PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA E SI PREPARA UNA NUOVA FASE DEGLI INTERVENTI

FINO AL 13 AGOSTO SARA’ INTERROTTA LA TRATTA TERMINI-ANAGNINA

E IL COLLEGAMENTI TRA LE STAZIONI VIENE GARANTITO DA NAVETTE BUS

DAL 14 AL 19 AGOSTO L’INTERRUZIONE INTERESSERA’ LA TRATTA SAN GIOVANNI-OTTAVIANO, ANCHE QUI SARA’ ATTIVATO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI

IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

INFINE SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO TRATTA EXTRAURBANA

IL TRENO IN PARTENZA DA CATALANO DELLE ORE 16.24 E’ STATO CANCELLATO

