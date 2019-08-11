Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 11 AGOSTO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
NESSUN IMPEDIMENTO DUNQUE, ALLA VIABILITA’ AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ INDICATO SCORREVOLE
UNICA ECCEZIONE LA VIA LITORANEA DOVE SI RALLENTA TRA IL PRIMO CANCELLO E CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO
METRO A PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA E SI PREPARA UNA NUOVA FASE DEGLI INTERVENTI
FINO AL 13 AGOSTO SARA’ INTERROTTA LA TRATTA TERMINI-ANAGNINA
E IL COLLEGAMENTI TRA LE STAZIONI VIENE GARANTITO DA NAVETTE BUS
DAL 14 AL 19 AGOSTO L’INTERRUZIONE INTERESSERA’ LA TRATTA SAN GIOVANNI-OTTAVIANO, ANCHE QUI SARA’ ATTIVATO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI
IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
INFINE SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO TRATTA EXTRAURBANA
IL TRENO IN PARTENZA DA CATALANO DELLE ORE 16.24 E’ STATO CANCELLATO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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