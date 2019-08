Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 11 AGOSTO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

LA CIRCOLAZIONE E’ PRIVA DI IMPEDIMENTI, IN QUESTE ORE

IL TRAFFICO E’ INDICATO AL MOMENTO, SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

SOLO QUALCHE RALLENTAMNENTO SULLA VIA LITORANEA TRA IL PRIMO CANCELLO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO FERROVIARIO

PROSEGUONO I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA

FINO A SABATO 1° SETTEMBRE SONO INTERROTTE LE TRATTE

SULLE LINEE

FL6 ROMA-CASSINO TRA CIAMPINO E COLLEFERRO

ED FL4 ROMA-ALBANO TRA CIAMPINO E ALBANO

IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI, SULLE TRATTE INTERERSSATE DAI LAVORI,

E’ GARANTITO DA UN SERVIZIO DI BUS SOTITUTIVI

MENTRE SULLA LINEA FL2 ROMA-AVEZZANO, PER LA STESSA TIPOLOGIA DI LAVORI, POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, LA CIRCOLAZIONE INTERROTTA, NELLA TRATTA CARSOLI-CASTEL MADAMA, E’ GARANTITA, ANCHE QUI, DA BUS SOTITUTIVI

TERMINE DEI LAVORI PREVISTO DALLA MEZZANOTTE DI DOMENICA 18 AGOSTO

IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral