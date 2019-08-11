Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 11 AGOSTO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
LA CIRCOLAZIONE E’ PRIVA DI IMPEDIMENTI, IN QUESTE ORE
IL TRAFFICO E’ INDICATO AL MOMENTO, SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
SOLO QUALCHE RALLENTAMNENTO SULLA VIA LITORANEA TRA IL PRIMO CANCELLO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO FERROVIARIO
PROSEGUONO I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA
FINO A SABATO 1° SETTEMBRE SONO INTERROTTE LE TRATTE
SULLE LINEE
FL6 ROMA-CASSINO TRA CIAMPINO E COLLEFERRO
ED FL4 ROMA-ALBANO TRA CIAMPINO E ALBANO
IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI, SULLE TRATTE INTERERSSATE DAI LAVORI,
E’ GARANTITO DA UN SERVIZIO DI BUS SOTITUTIVI
MENTRE SULLA LINEA FL2 ROMA-AVEZZANO, PER LA STESSA TIPOLOGIA DI LAVORI, POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, LA CIRCOLAZIONE INTERROTTA, NELLA TRATTA CARSOLI-CASTEL MADAMA, E’ GARANTITA, ANCHE QUI, DA BUS SOTITUTIVI
TERMINE DEI LAVORI PREVISTO DALLA MEZZANOTTE DI DOMENICA 18 AGOSTO
IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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