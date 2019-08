Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 11 AGOSTO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO

PARTIAMO DALLA REGIONALE FLACCA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI PORTO SALVO, IN DIREZIONE FORMIA

SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA TORVAIANICA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO, NELLE DUE DIREZIONI

PRIMI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E IL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO FERROVIARIO IN CHIUSURA

SULLA LINEA FL2 ROMA-AVEZZANO, PERVLAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

I TRENI DUNQUE, SONO LIMITATI NELLE STAZIONI DI AVEZZANO, CARSOLI E TIVOLI

MENTRE LA CIRCOLAZIONE INTERROTTA, NELLA TRATTA CARSOLI-CASTEL MADAMA, E’ GARANTITA, DA BUS SOTITUTIVI

TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER LA MEZZANOTTE DI DOMENICA 18 AGOSTO

