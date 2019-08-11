Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 11 AGOSTO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA REGIONALE FLACCA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI PORTO SALVO, IN DIREZIONE FORMIA
SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA TORVAIANICA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO, NELLE DUE DIREZIONI
PRIMI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E IL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO FERROVIARIO IN CHIUSURA
SULLA LINEA FL2 ROMA-AVEZZANO, PERVLAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
I TRENI DUNQUE, SONO LIMITATI NELLE STAZIONI DI AVEZZANO, CARSOLI E TIVOLI
MENTRE LA CIRCOLAZIONE INTERROTTA, NELLA TRATTA CARSOLI-CASTEL MADAMA, E’ GARANTITA, DA BUS SOTITUTIVI
TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER LA MEZZANOTTE DI DOMENICA 18 AGOSTO
IL TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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