Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ 11 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA VIA AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO, SEMPRE IN INGRESSO A ROMA
MENTRE SULLA VIA LITORANEA NEI PRESSI DI CASTEL FUSANO E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE, VERSO LA CRISTOFORO COLOMBO
PROSEGUENDO SULLA VIA LITORANEA CODEA TRATTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO
DAL SECONDO CANCELLO A MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI
METRO A PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA E SI PREPARA UNA NUOVA FASE DEGLI INTERVENTI
FINO AL 13 AGOSTO SARA’ INTERROTTA LA TRATTA TERMINI-ANAGNINA
E IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI VIENE GARANTITO DA NAVETTE BUS
DAL 14 AL 19 AGOSTO L’INTERRUZIONE INTERESSERA’ LA TRATTA SAN GIOVANNI-OTTAVIANO, ANCHE QUI SARA’ ATTIVATO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI
IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
INFINE SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO TRATTA EXTRAURBANA
IL TRENO IN PARTENZA DA CATALANO DELLE ORE 18.53 E IN ARRIVO A VITERBO ALLE 19.57 E’ STATO CANCELLATO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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