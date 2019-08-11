Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 11 AGOSTO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
SULLA VIA LITORANEA NEI PRESSI DI CASTEL FUSANO RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI, NELLE DUE DIREZIONI
PROSEGUIAMO SULLA VIA LITORANEA CODEA TRATTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO
DAL SECONDO CANCELLO A MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI
CODE SULLA VIA PONTINA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, VERSO ROMA
IN CHUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO
METRO A PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA E SI PREPARA UNA NUOVA FASE DEGLI INTERVENTI
FINO AL 13 AGOSTO INTERROTTA LA TRATTA TERMINI-ANAGNINA
E IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI E’ GARANTITO DA NAVETTE BUS
DAL 14 AL 19 AGOSTO L’INTERRUZIONE INTERESSERA’ LA TRATTA SAN GIOVANNI-OTTAVIANO
DAL 20 AL 25 AGOSTO CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI
TERMINE DEI LAVORI E COMPLETA RIPRESA DEL SERVIZIO, IN PROGRAMMA PER IL 26 AGOSTO
ERA L’ULTIMA NOTIZIA
UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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