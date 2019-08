Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 11 AGOSTO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA

SULLA VIA LITORANEA NEI PRESSI DI CASTEL FUSANO RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI, NELLE DUE DIREZIONI

PROSEGUIAMO SULLA VIA LITORANEA CODEA TRATTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO

DAL SECONDO CANCELLO A MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI

CODE SULLA VIA PONTINA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, VERSO ROMA

IN CHUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO

METRO A PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA E SI PREPARA UNA NUOVA FASE DEGLI INTERVENTI

FINO AL 13 AGOSTO INTERROTTA LA TRATTA TERMINI-ANAGNINA

E IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI E’ GARANTITO DA NAVETTE BUS

DAL 14 AL 19 AGOSTO L’INTERRUZIONE INTERESSERA’ LA TRATTA SAN GIOVANNI-OTTAVIANO

DAL 20 AL 25 AGOSTO CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI

TERMINE DEI LAVORI E COMPLETA RIPRESA DEL SERVIZIO, IN PROGRAMMA PER IL 26 AGOSTO

