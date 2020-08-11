Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2020 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A CAUSA DI LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 14 AGOSTO
IN DIREZIONE ROMA CHIUSO IL TRATTO DA SETTECAMINI A TANGENZIALE EST, MENTRE IN DIREZIONE RACCORDO TRATTO CHIUSO TRA TANGENZIALE EST E FIORENTINI
PROSEGUENDO SULLA A24 ROMA TERAMO CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO
SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI ALTEZZA STAZIONE DI RIANO ,ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO
SULLA CASILINA CODE PER LAVORI ALTEZZA PANTANELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SI VIAGGIA A SENSO UNICO ALTERNATO
ANDIAMO A POMEZIA,SU VIA DELLA SOLFARATA SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI ACAUSA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA LAURENTINA E VIA DELLE MONACHELLE
SU VIA AURELIA SI RALLENTA CIVITAVECCHIA E SANTA MERINELLA NEI DUE SENSI
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ARDEA
E CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPERLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LA METRO B È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E LAURENTINA; I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS DENOMINATA MB4. GLI INTERVENTI ANDRANNO AVANTI FINO AL PROSSIMO 23 AGOSTO.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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