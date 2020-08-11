Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2020 ORE 20.15 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE ROMA SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE ROMA
QUALCHE DISAGIO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI
SI STA IN CODA SULLA VIA NETTUNENSE TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE ANZIO
CODE INFINE SULLA 213 FLACCA TRA GAETA E FORMIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA APPIA TRA SAN GIACOMO E FORMIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
E CHIUDIAMO CON LINEA B DELLA METROPOLITANA SULLA QUALE PROSEGUONO FINO AL 23 AGOSTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLA STAZIONE DI EUR FERMI. IL SERVIZIO È QUINDI SOSPESO TRA EUR MAGLIANA E LAURENTINA, SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DELLA LINEA MB4. IL SERVIZIO È INVECE ATTIVO TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E I CAPOLINEA DI REBIBBIA IONIO
DA UMBERTO VERINI E ASTRAL INFOMOBLITÀ AL MOMENTO È TUTTO CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE, UNA BUONA SERATA
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