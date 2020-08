Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2020 ORE 20.15 UMBERTO VERINI

INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE ROMA SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE ROMA

QUALCHE DISAGIO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI

SI STA IN CODA SULLA VIA NETTUNENSE TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE ANZIO

CODE INFINE SULLA 213 FLACCA TRA GAETA E FORMIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA APPIA TRA SAN GIACOMO E FORMIA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ

E CHIUDIAMO CON LINEA B DELLA METROPOLITANA SULLA QUALE PROSEGUONO FINO AL 23 AGOSTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLA STAZIONE DI EUR FERMI. IL SERVIZIO È QUINDI SOSPESO TRA EUR MAGLIANA E LAURENTINA, SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DELLA LINEA MB4. IL SERVIZIO È INVECE ATTIVO TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E I CAPOLINEA DI REBIBBIA IONIO

