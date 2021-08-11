Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2021 ore 16:30
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VIABILITÀ DELL’11 AGOSTO 2021 ORE 16:20 MARCO CILUFFO
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLIA GGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SULLE MAGGIORI CONSOLARI DELLA CAPITALE
TROVIAMO CODE SULLA VIA PRENESTINA
ALTEZZA INCROCIO CON VIA DEL TECNOPOLO
NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA A SUD DELLA CAPITALE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAJANICA
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE è POTENZIATO IL SERVIZIO DEL COLLEGAMENTO BUS PER OSTIA E IL LITORALE.
IN PARTICOLARE, LE LINEE 07 E 062 AUMENTANO LE CORSE E SONO IN SERVIZIO TUTTI I GIORNI. RIATTIVATA POI, NEI WEEKEND, ANCHE LA 068
PER IL TRASPORTO CAPITOLINO
ANCORA RIMANE RALLENTATA LA METRO C PER UN GUASTO TECNICO ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE DI PANTANO
INFINE LA PROTEZIONE CIVILE CONFERMA L’ONDATA DI CALDO PIU’ INTENSA DELL’ESTATE ANCHE NELLA GIORNATA DI OGGI DA BOLLINO ROSSO CON CIRCA 10 GRADI SOPRA LA MEDIA STAGIONALE SU TUTTI I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DEL LAZIO
AD ECCEZIONE DEL VITERBESE CHE PRESENTERA’ UN LIVELLO DI PREALLERTA MINORE DA BOLLINO ARANCIONE
BENE è TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral