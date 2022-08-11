Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2022 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO
UN SALUTO E BEN TROVATI CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE DI A ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CANTIERI ATTIVI
CHE PROVOCANO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA AURELIA
SIAMO NEL COMUNE DI SANTA MARINELLA ALL’ALTEZZA DEL PORTO
Sempre per cantieri a nord della capitale
Traffico rallentato SULLA CASSIA VEIENTANA
AVORI che interessano ALLA SOSTITUZIONE
DELLE BARRIERE DI SPARTITRAFFICO CENTRALE
ISTITUITO QUINDI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO ANULARE
IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
A SUD DELLA CAPITALE
TRAFFICO RALLENTATO
NELLE DUE DIREZIONI
SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
DALLA REDAZIONE E MARCO CILUFFO PE RI LMONETO è TUTTO
A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral