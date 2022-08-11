Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2022 ore 11:30

di - 11 Agosto 2022 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO
    UN SALUTO E BEN TROVATI CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE DI A ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CANTIERI ATTIVI
    CHE PROVOCANO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA VIA AURELIA
    SIAMO NEL COMUNE DI SANTA MARINELLA ALL’ALTEZZA DEL PORTO
    Sempre per cantieri a nord della capitale
    Traffico rallentato SULLA CASSIA VEIENTANA
    AVORI che interessano ALLA SOSTITUZIONE
    DELLE BARRIERE DI SPARTITRAFFICO CENTRALE
    ISTITUITO QUINDI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
    TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO ANULARE
    IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE

    A SUD DELLA CAPITALE
    TRAFFICO RALLENTATO
    NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
    DALLA REDAZIONE E MARCO CILUFFO PE RI LMONETO è TUTTO
    A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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