Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2022 ore 15:30
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VIABILITÀ DELL’11 AGOSTO 2022 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON LA CASSIA VEIENTANA DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO. ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A SEGUITO DELLA SOSTITUIZIONE DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE.
SULLA FERROVIA METROMARE DAL 13 AL 21 AGOSTO SONO SOSPESI I LAVORI DI AMMODERNAMENTO TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO. DUNQUE, IL SERVIZIO SARÀ REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI SULL’INTERA LINEA. I LAVORI RIPRENDERANNO LUNEDÌ 22 AGOSTO.
INFINE, RICORDIAMO CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E LA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL. LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral