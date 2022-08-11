Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2022 ore 15:30

di - 11 Agosto 2022 - 15:30

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    VIABILITÀ DELL’11 AGOSTO 2022 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    APRIAMO CON LA CASSIA VEIENTANA DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO. ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A SEGUITO DELLA SOSTITUIZIONE DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE.
    SULLA FERROVIA METROMARE DAL 13 AL 21 AGOSTO SONO SOSPESI I LAVORI DI AMMODERNAMENTO TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO. DUNQUE, IL SERVIZIO SARÀ REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI SULL’INTERA LINEA. I LAVORI RIPRENDERANNO LUNEDÌ 22 AGOSTO.
    INFINE, RICORDIAMO CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E LA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL. LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.
    DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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