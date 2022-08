Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2022 ore 19:45

VIABILITÀ DELL’11 AGOSTO 2022 ORE 18:20 FEDERICO MONTI

SULLA TIBURTINA INCIDENTE RISOLTO E CIRCOLAZIONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI TRA SETTEVILLE E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI.

CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SULLA FERROVIA METROMARE DAL 13 AL 21 AGOSTO SONO SOSPESI I LAVORI DI AMMODERNAMENTO TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO. DUNQUE, IL SERVIZIO SARÀ REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI SULL’INTERA LINEA. I LAVORI RIPRENDERANNO LUNEDÌ 22 AGOSTO.

INFINE, RICORDIAMO CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E LA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL. LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.

