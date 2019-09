Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLAMINIA CODE DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA

CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA VIA PONTINA, PRIMI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, VERSO ROMA E PIU’ AVANTI CODE TRA SPINACETO E L’EUR

CODE SULL’APPIA DA VIA DI CIAMPINO A VIA DI CAPANNELLE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA FL1 ROMA-ORTE-FIUMICINO AEROPORTO E’ RALLENTATA IN DIREZIONE FIUMICINO PER GUASTO FRA SETTEBAGNI E ROMA TIBURTINA

DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral