Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLAMINIA CODE DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA
CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA VIA PONTINA, PRIMI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, VERSO ROMA E PIU’ AVANTI CODE TRA SPINACETO E L’EUR
CODE SULL’APPIA DA VIA DI CIAMPINO A VIA DI CAPANNELLE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA FL1 ROMA-ORTE-FIUMICINO AEROPORTO E’ RALLENTATA IN DIREZIONE FIUMICINO PER GUASTO FRA SETTEBAGNI E ROMA TIBURTINA
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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