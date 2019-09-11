Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI DOVE CI SONO 2 KM DI CODA PER UN INCIDENTE A VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA
SULL’A12 ROMA-TARQUINIA, CODE DI UN KM PER INCIDENTE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA E TRA LA NOMENTANA E L’A24 ROMA-TERMAO
E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLAMINIA CODE DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA
CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA VIA PONTINA, PRIMI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, VERSO ROMA E PIU’ AVANTI CODE TRA SPINACETO E L’EUR
CODE SULL’APPIA DA VIA DI CIAMPINO A VIA DI CAPANNELLE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA FL1 ROMA-ORTE-FIUMICINO AEROPORTO E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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