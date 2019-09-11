Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA E TRA LA NOMENTANA E L’A24 ROMA-TERAMO
MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA MAGLIANA E LA TUSCOLANA E PIU’ AVANTI CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO
SULLA ROMA-FIUMICINO RALLENTAMENTI E CODE TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR
CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLAMINIA CODE DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA
CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA VIA PONTINA CODE TRA SPINACETO E L’EUR IN DIREZIONE DI ROMA
CODE SULL’APPIA DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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