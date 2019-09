Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLAMINIA CODE DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA

CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI

STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA

DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral