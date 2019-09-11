Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLAMINIA CODE DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA
CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral