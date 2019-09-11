Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
CODE A GROTTAFERRATA PRESSO LA ROTATORIA SQUARCIARELLI
A LATINA, DOVE SI RALLENTA SULLA PONTINA A BORGO PIAVE E PIU’ AVANTI SU VIA PIAVE
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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