Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI

SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI

STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA

CODE A GROTTAFERRATA PRESSO LA ROTATORIA SQUARCIARELLI

A LATINA, DOVE SI RALLENTA SULLA PONTINA A BORGO PIAVE E PIU’ AVANTI SU VIA PIAVE

DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

