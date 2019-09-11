Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA, TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA APPIA SI STA IN CODA TRA VIA CAPANNE DI MARINO E CAVA DEI SELCI IN DIREZIONE FRATTOCCHIE
RIMAMENDO IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIALE RISORGIMENTO IN DIREZIONE ARICCIA
A CAMPO DI CARNE SI RALLENTA IN VIA DELLA COGNA ALL’ALTEZZA DI VIA VESUVIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
AD ANZIO RALLENTAMENTI IN VIA ALDOBRANDINI TRA PIAZZA CAVOUR E PIAZZA DELLA PACE NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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