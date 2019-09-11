Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA LA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO
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