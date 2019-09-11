Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASSIA BIS E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
SUL LITORALE ROMANO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL FUSANO E VILLAGGIO TOGNAZZI NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA TRA VIA VARRONE E VIA CAMPOBELLO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI
RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
INFINE PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI RALLENTAMENTI TRA LA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE.
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