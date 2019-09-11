Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASSIA BIS E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
IN VIA SALARIA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MARCIGLIANA IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO
MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA DANTE DA MAIANO E VIA RINALDO D’AQUINO IN DIREZIONE COLLEVERDE
PERCORRENDO VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA MONTE BIANCO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA TIBURTINA TRA SETTEVILLE EL’ALBUCCIONE IN DIREZIONE TIVOLI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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