Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
PERCORRENDO VIA PONTINA RALLENTAMENTI AD APRILIA TRA VIA APRILIANA E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA
A POMEZIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO SULLA VIA DEL MARE TRA VIA VARRONE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI FONTANA DI PAPA, CECCHINA E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA APPIA NEI CENTRI URBANI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
MENTRE SULLA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA LA VIA APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
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