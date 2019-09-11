Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO,
IN VIA SALARIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DELLA MARCIGLIANA EFONTE DI PAPA IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME RALLENTAMENTI TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIADI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO AD APRILIA TRA VIA APRLIANA E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA
Servizio fornito da Astral