Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO,
PERCORRENDO VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA MENTANA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA PALOMBARESE SI RALLENTA TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA MONTE BIANCO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELELTRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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