Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA ANCHE PER INCIDENTE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO,
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA NETTUNENSE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA VIA DEI LAGHI SI STA IN CODA TRA LA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO
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