Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 11 SETTEMBRE 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASAL MONASTERO E LA ROMA TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA
PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E L’OLGIATA IN DIREZIONE LE RUGHE
IN VIA NOMENTANA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA MENTANA E MONTEROTONDO IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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