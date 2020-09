Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 11 SETTEMBRE 2020 ORE 07:20 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE TRA TIBURTINA E PRENESTINA, INVITIAMO A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE DATO CHE SI TRANSITA SU SOLE DUE CORSIE, PASSIAMO ALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA

SPOSTIAMOCI SULLA ROMA-FIUMICINO DOVE PER LAVORI AL KM 14 VI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLATA DI IMMISIONE IN ESSO

TRAFFICO RALLENTATO SULLA SALALARIA TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DI ROMA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT

PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

