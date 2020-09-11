Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 11 SETTEMBRE 2020 ORE 07:20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE TRA TIBURTINA E PRENESTINA, INVITIAMO A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE DATO CHE SI TRANSITA SU SOLE DUE CORSIE, PASSIAMO ALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA
SPOSTIAMOCI SULLA ROMA-FIUMICINO DOVE PER LAVORI AL KM 14 VI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLATA DI IMMISIONE IN ESSO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA SALALARIA TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DI ROMA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. IN CHIUSUSRA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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