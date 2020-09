Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 11 SETTEMBRE 2020 ORE 08:20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO.

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISSAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA, PROSEGUENDO IN INTERNA PER TRAFFICO INTESO TROVIAMO CODE TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERENA ILTRAFFICO E RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE PER INCIDNETE ALL’ALTEZZA DELLA TOGLAITTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO

ANDIAMO SULL’APPIA DOVE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ANAS TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA VIA DEI LAGHI ED IL RACCORDO IN DIREIZONE DELLA CAPITALE

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA SOTRTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

SEMPRE NELLE DUE DIREZIONE VI SONO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA NOMENTANA TRA COLLE VERDI ED IL RACCORDO, SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT

PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO. IN CHIUSUSRA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral