Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2020 ore 08:45

di - 11 Settembre 2020 - 8:45

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 11 SETTEMBRE 2020 ORE 08:20 TOMMASO RENZI
    BUONGIORNO E BEN CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO.
    PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISSAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA, PROSEGUENDO IN INTERNA PER TRAFFICO INTESO TROVIAMO CODE TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERENA ILTRAFFICO E RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA
    SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE PER INCIDNETE ALL’ALTEZZA DELLA TOGLAITTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    ANDIAMO SULL’APPIA DOVE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ANAS TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA VIA DEI LAGHI ED IL RACCORDO IN DIREIZONE DELLA CAPITALE
    RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA SOTRTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
    SEMPRE NELLE DUE DIREZIONE VI SONO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA NOMENTANA TRA COLLE VERDI ED IL RACCORDO, SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
    PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
    DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO. IN CHIUSUSRA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home