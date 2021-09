Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2021 ore 08:30

VIABILITÀ DELL’11 SETTEMBRE 2021 ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI

IN VIA PALOMBARESE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

ALTRO INCIDENTE A FORMIA SULLA VIA DOMITIANA, AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIA DELL’AGRICOLTURA E VIA MAMURRANO.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO MOMENTANEAMENTE CHIUSE AL SERVIZIO VIAGGIATORI LE STAZIONI SAN GIOVANNI E RE DI ROMA PER GUASTO TECNICO, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI; IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE STAZIONI DI MANZONI E PONTE LUNGO.

