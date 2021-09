Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2021 ore 19:30

VIABILITÀ DELL’11 SETTEMBRE 2021 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI

SULL’A24 ROMA TERAMO CODE TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO, CODE TRA ARDEATINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA

SULLA PONTINA CODE ALTEZZA CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO

SULLA CASSIA VEIENTANA CODE A TRATTI ALTEZZA FORMELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRAFFICO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA. IL TRAFFICO È ANCORA RALLENTATO, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

