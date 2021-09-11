Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2021 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DELL’11 SETTEMBRE 2021 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A24 ROMA TERAMO CODE TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO, CODE TRA ARDEATINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA
SULLA PONTINA CODE ALTEZZA CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO
SULLA CASSIA VEIENTANA CODE A TRATTI ALTEZZA FORMELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRAFFICO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA. IL TRAFFICO È ANCORA RALLENTATO, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral