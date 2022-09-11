Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2022 ore 13:30
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VIABILITÀ DELL’11 SETTEMBRE 2022 ORE 13:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PER L’APPIA E L’ARDEATINA.
ANCORA CODE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO CHE BLOCCANO IL TRAFFICO TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA DA ROMA;
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO.
CODE A TRATTI SU VIA ANAGNINA TRA VIA DI CAMPO ROMANO E VIA DELLA MOLA CAVONA NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE IL SERVIZIO È REGOLARE SINO AL 18 SETTEMBRE ANCHE NELLE ORE SERALI. I LAVORI NELLA STAZIONE STELLA POLARE PROSEGUONO, INFATTI, SINO AL 16 SETTEMBRE E NON COMPORTANO MODIFICHE AL SERVIZIO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral