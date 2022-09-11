Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2022 ore 19:30
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VIABILITÀ DELL’11 SETTEMBRE 2022 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
MOLTO DIFFICILE LA SITUAZIONE PER CHI IN QUESTE ORE È DI RIENTRO NELLA CAPITALE
INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE ROMA, DOVE PER UN VEICOLO IN PANNE CI SONO 6 KM DI CODA TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD.
SEMPRE IN A1, MA NEL TRATTO ROMA NAPOLI, TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA FERENTINO E COLLEFERRO; QUI I KM DI CODA SONO 11, SI CONSIGLIA DUNQUE DI USCIRE A FERENTINO E RIENTARE IN AUTOSTRADA A COLLEFERRO.
TRAFFICO INTENSO SULLA A24 ROMA TERAMO, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA VICOVARO MANDELA E LA BARRIERA DI ROMA EST.
ANCORA IN DIREZIONE DI ROMA ABBIAMO CODE A TRATTI SULLA A12 ROMA TARQUINIA TRA SANTA SEVERA E FREGENE E SULL’AURELIA TRA MARINA DI SAN NICOLA E MALAGROTTA.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA, IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TROVIAMO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
INFINE, SEMPRE PER CANTIERI ATTIVI, SI STA IN CODA SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Servizio fornito da Astral