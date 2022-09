Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2022 ore 19:30

VIABILITÀ DELL’11 SETTEMBRE 2022 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI

MOLTO DIFFICILE LA SITUAZIONE PER CHI IN QUESTE ORE È DI RIENTRO NELLA CAPITALE

INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE ROMA, DOVE PER UN VEICOLO IN PANNE CI SONO 6 KM DI CODA TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD.

SEMPRE IN A1, MA NEL TRATTO ROMA NAPOLI, TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA FERENTINO E COLLEFERRO; QUI I KM DI CODA SONO 11, SI CONSIGLIA DUNQUE DI USCIRE A FERENTINO E RIENTARE IN AUTOSTRADA A COLLEFERRO.

TRAFFICO INTENSO SULLA A24 ROMA TERAMO, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA VICOVARO MANDELA E LA BARRIERA DI ROMA EST.

ANCORA IN DIREZIONE DI ROMA ABBIAMO CODE A TRATTI SULLA A12 ROMA TARQUINIA TRA SANTA SEVERA E FREGENE E SULL’AURELIA TRA MARINA DI SAN NICOLA E MALAGROTTA.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA, IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.

PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TROVIAMO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

INFINE, SEMPRE PER CANTIERI ATTIVI, SI STA IN CODA SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

