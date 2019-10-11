Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 10 OTTOBRE 2019 ORE 20.20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN RITROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO SUL RACCORDO SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE E RALLENTAMENTI NEL TRATTO TRA LABARO E ROMA-FIRENZE E TRA NOMENTANA E PRENESTINA,
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA USCITA LA PISANA E VIA DEL MARE CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ANCHE PER CHI PROVIENE DALLA ROMA FIUMICINO E RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ARDEATINA
SUL PERCORSO URBANO A24 CODE E RALLENTAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO
QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATO IL TRAFFICO DOPO UN VEICOLO IN FIAMME ALTEZZA SPINACETO , RICORDIAMO CHE QUESTA NOTTE IN PROGRAMMA LAVORI A CURA DI ANAS TRA IL KM 43+800 E 45+200 in direzione di Latina;
dalle 21:00 alle 6:00 chiuse rampe di entrata e uscita Centro Commerciale Aprilia 2 e rampe di entrata e uscita VIA NETTUNENSE
PERCORRENDO LA VIA APPIA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, ARICCIA, GENZANO DI ROMA E VELLETRI
E CHIUDIAMO SULLA COLOMBO TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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