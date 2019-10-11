Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2019 ORE 09.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA E FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA
RIMAMENDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASILINA E PONTINA
MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PISANA E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ROMA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA TRA SPINACETO E LA COLOMBO IN DIREZIONE EUR
CHIUSE LE GALLERIE DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREZIONE ALBANO
RIMANENDO IN VIA APPIA SI RALLENTA TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
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